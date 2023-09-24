Nikkei: Япония намерена в 2028 году начать захоронение двуокиси углерода в Малайзии

По данным газеты, CO2 будут доставлять в сжиженном виде с помощью танкеров

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии в рамках мер по достижению декарбонизации намерено в 2028 году начать реализацию проекта по захоронению в Малайзии двуокиси углерода, которую вырабатывают японские предприятия. Об этом сообщила газета Nikkei.

Планируется, что CO2 будет доставляться в Малайзию в сжиженном виде с помощью танкеров. Представители правительства Японии рассчитывают обсудить этот вопрос с руководством малайзийской нефтегазовой корпорации Petronas, газовые месторождения которой могут использоваться как территории для захоронения. Ожидается, что с помощью подземных хранилищ Япония сможет ликвидировать 10-20% вырабатываемой двуокиси углерода. На осуществление этой инициативы власти страны намерены в течение 10 лет выделить порядка 4 трлн иен (около $26,9 млрд).

Правительство Японии поставило цель полностью прекратить промышленные и автомобильные выбросы углекислого газа в атмосферу к 2050 году. Для этого нужно иметь оборудование, позволяющее отлавливать и утилизировать его в объеме 120 млн тонн в год, сообщило ранее Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Эксперименты по захоронению двуокиси углерода в подземных пластах ведутся в Японии с 2016 года.