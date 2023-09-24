24 сентября, 09:41
Военная операция на Украине

Председатель ОБСЕ заявил, что организация находится "на грани коллапса"

AP Photo/ Olivier Matthys
Председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи
© AP Photo/ Olivier Matthys

Буяр Османи считает, что кризис в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе спровоцировал конфликт на Украине

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что организация переживает глубокий кризис в связи с конфликтом на Украине.

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"Самый большой вызов - это политическое лидерство, поскольку организация <...> не может функционировать без председателя", - сказал он в интервью британской газете Financial Times (FT). Издание указало, что полномочия Османи на посту председателя ОБСЕ истекают в декабре, а его преемник должен заручиться единогласной поддержкой всех стран - участниц ОБСЕ, включая Россию. Власти в РФ в свою очередь, как отметила FT, заблокировали единственную кандидатуру на роль нового председателя - министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.

По мнению Османи, российский подход "парализовал организацию". На этом фоне он заявил, что может предложить продлить свое пребывание на посту председателя ОБСЕ, чтобы "не допустить коллапса организации". Тем не менее, как подчеркнула газета, для этого тоже потребуется одобрение РФ.

Тем временем Цахкна также признал, что ОБСЕ переживает "самый крупный кризис в своей истории". "Мы не могли согласовать бюджет в течение нескольких лет. Мы не пришли к согласию относительно руководства ОБСЕ. Мы не выбрали председателя на 2024 год", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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