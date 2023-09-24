24 сентября, 10:10,
обновлено 24 сентября, 10:49
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан пообещал обеспечить выход сложивших оружие армянских военных из Карабаха

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

По данным МВД республики, для его обеспечения задействуют автобусы и личные транспортные средства

БАКУ, 24 сентября. /ТАСС/. Азербайджанская сторона обеспечит выход сложившего оружие личного состава армянской армии из Нагорного Карабаха. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел республики.

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"В соответствии с договоренностью, достигнутой 20 сентября, будет обеспечен выход сложившего оружие и расформированного личного состава Вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин - Ханкенди и Кельбаджар - Басаркечяр", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для обеспечения выхода будут использованы автобусы и личные транспортные средства.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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