Азербайджан пообещал обеспечить выход сложивших оружие армянских военных из Карабаха

По данным МВД республики, для его обеспечения задействуют автобусы и личные транспортные средства

БАКУ, 24 сентября. /ТАСС/. Азербайджанская сторона обеспечит выход сложившего оружие личного состава армянской армии из Нагорного Карабаха. Об этом проинформировало Министерство внутренних дел республики.

"В соответствии с договоренностью, достигнутой 20 сентября, будет обеспечен выход сложившего оружие и расформированного личного состава Вооруженных сил Армении из Карабахского региона Азербайджана в направлении Лачин - Ханкенди и Кельбаджар - Басаркечяр", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для обеспечения выхода будут использованы автобусы и личные транспортные средства.

19 сентября произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.