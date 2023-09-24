СМИ: Эрдоган и Алиев проведут переговоры в Нахичевани 25 сентября

По данным телеканала NTV, стороны обсудят операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и "процесс разоружения сепаратистских солдат"

АНКАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 25 сентября Нахичевань после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщает телеканал NTV.

В ходе визита Эрдоган встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Будут обсуждаться отношения между двумя странами, региональные и международные события.

Ожидается, что стороны обсудят операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и "процесс разоружения сепаратистских солдат". Будет также обсуждаться Зангезурский коридор.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Жители Еревана вышли на акцию протеста у здания правительства Армении, обвиняя руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в произошедшем.

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке с 12:00 мск антитеррористических мероприятий в Карабахе. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".