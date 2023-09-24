24 сентября, 10:52
Военная операция на Украине

Politico: хирург в Запорожье пожаловался на нехватку медикаментов

AP Photo/ Evgeniy Maloletka
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Михаил Данилюк отметил, что лекарства и расходные материалы от волонтеров поступают быстрее, чем помощь, заказанная через государственную систему

ТАСС, 24 сентября. Хирург из подконтрольного Украине города Запорожье Михаил Данилюк заявил, что государственных поставок медикаментов и расходных материалов хватает лишь на лечение простых случаев.

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"С той помощью, которую дает нам государство, мы можем принять ограниченное число пациентов, проводить простые процедуры и все, - приводит слова врача газета Politico. - Во всем, что требует комплексной помощи, например, серьезные операции, специализированное лечение, реабилитация, - тут приходят на помощь волонтеры". Данилюк добавил, что лекарства и расходные материалы от волонтеров поступают быстрее, чем помощь, заказанная через государственную систему.

Хирург отмечает, что всего за сутки проводит как минимум пять операций, а однажды это число достигло 12.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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