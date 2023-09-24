Разведслужбы Ирана предотвратили 30 терактов в Тегеране

По информации министерства разведки исламской республики, в ходе задержаний у преступников обнаружили большое количество взрывных устройств, в том числе бомбы замедленного действия и пояса смертников

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС страны) предотвратили 30 взрывов в Тегеране. Об этом сообщило министерство разведки исламской республики.

"Спецслужбы обнаружили, нейтрализовали и арестовали всех виновников заговора, целью которых была организация 30 террористических взрывов в густонаселенных районах Тегерана", - приводит заявление министерства агентство ISNA.

По его информации, сотрудники разведслужб задержали 28 подозреваемых в трех провинциях - Альборз, Западный Азербайджан и Тегеран. Все они связаны с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В ходе задержаний у преступников обнаружили большое количество взрывных устройств, в том числе бомбы замедленного действия и пояса смертников. Кроме того, у террористов имелись 17 единиц оружия, боеприпасы и устройства спутниковой связи.

Во время одной из антитеррористических операций двое сотрудников разведслужб исламской республики были ранены.

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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.