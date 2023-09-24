В Мадриде 40 тыс. человек вышли на протест против амнистии каталонских сепаратистов

Демонстрацию организовала консервативная Народная партия

МАДРИД, 24 сентября. /ТАСС/. Многотысячная акция протеста против возможной амнистии каталонских сепаратистских политиков состоялась в центре Мадрида. Как сообщили корреспонденту ТАСС представители властей в Мадриде, к митингу присоединились около 40 тыс. человек.

Организатором демонстрации стала консервативная Народная партия (НП). Участники акции принесли с собой испанские флаги и скандировали лозунги, направленные против возможной амнистии. К митингу присоединились многочисленные представители НП, которая стала победителем по итогам прошедших 23 июля всеобщих выборов.

Тем не менее консерваторы не смогли получить абсолютного большинства кресел в парламенте, чтобы самостоятельно сформировать правительство. За консерваторами идет Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности главы правительства Педро Санчеса.

Если ИСРП удастся договориться о поддержке с политическими силами, которые получили небольшое количество кресел в парламенте, Санчес может быть переизбран на посту главы правительства. Для ИСРП важны голоса каталонских партий, которые выступают за независимость региона. Среди них - "Вместе за Каталонию", основателем которой является бывший лидер автономного сообщества Карлес Пучдемон. Он возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там незаконного референдума о независимости в 2017 году. После этого он бежал из Испании в Бельгию. Судебные власти пиренейского королевства добиваются его экстрадиции.

Кроме того, в 2019 году по делу об организации плебисцита были осуждены экс-члены кабмина Каталонии. Они были приговорены к длительному лишению свободы, но уже в 2021 году частично помилованы левым правительством Санчеса.

26 и 27 сентября в парламенте должны пройти дебаты и голосование по кандидатуре лидера НП Альберта Нуньеса Фейхоо на пост премьер-министра. Вероятно, парламент не одобрит его кандидатуру. Тогда Санчес может попытаться заручиться поддержкой палаты.