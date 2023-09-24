24 сентября, 11:53

СМИ сообщили о гибели четырех военнослужащих при взрыве на юго-западе Йемена

По данным телеканала Al Hadath, инцидент произошел в провинции Шабва

ТАСС, 24 сентября. По меньшей мере четверо военнослужащих погибли в результате взрыва автомобиля на юго-западе Йемена. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, инцидент произошел в провинции Шабва. Автомобиль скорой помощи, перевозивший четырех военных, подорвался.

По информации телеканала Sky News - Arabia, взрыв был нацелен на военный автомобиль, а не на автомобиль скорой помощи. В результате теракта также пострадали трое военных. Телеканал утверждает, что за взрывом могла стоять террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ). 

Теги:
Йемен
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