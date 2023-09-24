24 сентября, 12:27
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Армении сообщили о раскрытии заговора для захвата власти

Служба национальной безопасности республики задержала восемь человек

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала восемь человек, которых подозревают в подготовке к вооруженному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе СНБ.

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"Члены военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы" достигли договоренностей о захвате власти путем использования хранящегося у них оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья", - говорится в заявлении СНБ.

По данным спецслужбы, всего задержаны восемь человек. Их имена не называются. Какое именно оружие они собирались использовать не указано, однако на опубликованном вместе с заявлением видео фигурируют пистолет, охотничье ружье, также на кадрах видно бронежилеты и рации. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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