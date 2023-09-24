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обновлено 24 сентября, 13:00
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Секретарь Совбеза Армении и помощник президента Азербайджана проведут встречу в Брюсселе

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Ее целью станет подготовка переговоров лидеров двух стран

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проведут 26 сентября встречу в Брюсселе для подготовки переговоров лидеров двух стран, которые пройдут 5 октября в испанском городе Гранада. Об этом проинформировала пресс-служба Совбеза.

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"Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в столицу Бельгии Брюссель, где на 26 сентября запланирована встреча секретаря Совета безопасности Армении с советниками президента Франции [Эмманюэля] Макрона, канцлера Германии [Олафа] Шольца, председателя Евросовета Шарля Мишеля и помощником президента Азербайджана Гаджиевым для подготовки к встрече лидеров, намеченной на 5 октября в Гранаде", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АзербайджанАрменияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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