Секретарь Совбеза Армении и помощник президента Азербайджана проведут встречу в Брюсселе

Ее целью станет подготовка переговоров лидеров двух стран

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проведут 26 сентября встречу в Брюсселе для подготовки переговоров лидеров двух стран, которые пройдут 5 октября в испанском городе Гранада. Об этом проинформировала пресс-служба Совбеза.

"Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в столицу Бельгии Брюссель, где на 26 сентября запланирована встреча секретаря Совета безопасности Армении с советниками президента Франции [Эмманюэля] Макрона, канцлера Германии [Олафа] Шольца, председателя Евросовета Шарля Мишеля и помощником президента Азербайджана Гаджиевым для подготовки к встрече лидеров, намеченной на 5 октября в Гранаде", - отмечается в сообщении.