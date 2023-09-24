Силы НАТО для Косова выразили готовность принять участие в операции на севере края

СДК также осудили нападение на косовскую полицию

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) присутствуют в зоне проведения операции косовской полиции и готовы подключиться в случае необходимости. Об этом говорится в опубликованном заявлении СДК.

"Миссия KFOR под руководством НАТО решительно осуждает нападение на косовскую полицию и выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего, - говорится на официальной странице СДК в соцсети X (ранее Twitter). - KFOR продолжают внимательно следить за ситуацией в Баньске, подразделения KFOR присутствуют в этом районе и готовы отреагировать в случае необходимости".

Ранее премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти опубликовал фотографии с вооруженными людьми в масках, указав на то, что они, якобы, проводили операцию по нападению на косовскую полицию при поддержке сербских властей. Курти сообщил, что полиция непризнанного Косова проводит операцию по задержанию группы вооруженных лиц, которые, по его мнению, напали на представителей правоохранительных органов. Он отметил, что в ночь на воскресенье на севере сербского края был убит один полицейский, а второй получил ранения.

Спикер косовского парламента Глаук Конюфца обратился к руководству США и Евросоюза с призывом осудить сербские власти. В свою очередь американский посол в Приштине Джеффри Ховеньер уже заявил, что "США решительно осуждают жестокие нападения на полицию Косова".

Сообщалось, что в течение дня президент Сербии Александар Вучич обратится к гражданам в связи с событиями на севере Косова.