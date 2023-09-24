24 сентября, 14:26
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В центре Еревана началась массовая акция протеста

Stringer/ Anadolu Agency via Getty Images
© Stringer/ Anadolu Agency via Getty Images

Ее участники требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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На площади, где расположено здание правительства, собралось более 1 тыс. человек. Граждане продолжают заполнять территорию. Перед находящимся на площади Музеем истории Армении традиционно установлена аппаратура для выступлений.

Вход в здание правительства охраняет в несколько рядов полиция, однако протестующие собираются не перед ним, а в центральной части площади перед импровизированной сценой. Остановка в настоящее время спокойная. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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