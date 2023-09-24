Сердару Бердымухамедову присвоили звание героя Туркмении

Глава государства получил его за вклад в независимость и развитие страны

АШХАБАД, 24 сентября. /ТАСС/. Президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову присвоено звание Героя этой страны. Как сообщило официальное издание "Туркменистан. Золотой век", глава государства получил его за вклад в независимость и развитие страны.

Как пишет издание, в воскресенье в ходе заседания Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении состоялось торжественная церемония присвоения Бердымухамедову звания Героя Туркмении. В торжественной обстановке спикер парламента страны Дуньягозель Гулманова зачитала постановление Меджлиса (парламента) страны "О присвоении Президенту Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу звания Героя Туркменистана".

Согласно документу, глава государства удостоен такого звания за огромный личный вклад в дело укрепления основ национальной независимости страны, принципов ее нейтралитета, за особо выдающиеся заслуги в динамичном развитии государства, упрочении международного авторитета родины с инициативами, направленными на укрепление сотрудничества, дружбы и братства между государствами и народами.

Свое звание президент получил также за укрепление государственности, "основанной нашим Героем Аркадагом (Аркадаг в переводе с туркменского "покровитель", так в стране называют Национального лидера туркменского народа, экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова - прим. ТАСС)", за деятельность, проводимую для повышения славы и достоинства Отчизны, а также в связи с празднованием 32-й годовщины независимости Туркменистана.

"Присвоить уважаемому президенту Туркменистана Бердымухамедову Сердару Гурбангулыевичу высшую степень отличия - звание Героя Туркменистана с вручением золотого знака "Altyn A " (Золотой полумесяц)", - говорится в постановлении.