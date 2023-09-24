Американский законодатель указала на антисанитарные условия проживания военных США

По словам Марджори Тейлор-Грин, она не будет голосовать за выделение средств на поддержку Украине, пока "с собственными военными обращаются хуже, чем с отбросами"

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация требует выделения все больших средств на поддержку Украины, в то время как американские военные живут в антисанитарных условиях на базах в собственной стране. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия).

"Министерство обороны при [американском президенте Джо] Байдене заставляет военнослужащих США жить на своих базах в мерзости и грязи, в то же время для Украины [американские власти] требуют все больше денег! Я не буду голосовать за выделение средств на войну, пока с нашими собственными военными обращаются хуже, чем с отбросами", - написала она в социальной сети X (ранее Twitter).

Законодатель разместила ссылку на публикацию на основе доклада надзорных органов, в котором говорится, что на многих военных объектах в США "ужасные условия жизни". Во время проверок американские военнослужащие, в частности, жаловались на ненадлежащее качество воды в казармах, проблемы с отоплением, антисанитарные условия, наличие тараканов и клопов. Кроме того, на некоторых объектах были найдены токсичные вещества.

Тейлор-Грин последовательно выступает против текущего курса США в отношении Украины. Она неоднократно подвергала администрацию Байдена критике за выделение огромных средств Киеву при игнорировании нужд американцев, а также предлагала сократить поддержку Украины.