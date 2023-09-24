Раиси заявил об отсутствии намерений блокировать работу МАГАТЭ в Иране

По словам президента исламской республики, если бы Тегеран имел такие цели, то он бы "сказал это прямо"

ДУБАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Иран не ставил перед собой цель блокировать работу инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), когда принял решение аннулировать аккредитацию нескольких специалистов организации. Об этом заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси.

"Понимаете, если бы наше намерение заключалось в том, чтобы МАГАТЭ не имело возможности проводить инспекции, мы бы сказали это прямо", - сообщил он в интервью американскому телеканалу CNN, комментируя недавнее решение Тегерана отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов агентства.

"В МАГАТЭ отлично осознают, что мы полностью сотрудничаем [с организацией], и это сотрудничество происходит по двум направлениям. Во-первых, посредством установки камер, которые записывают все происходящее на [объектах атомной энергетики] в режиме реального времени. Во-вторых, это инспекторы, которые приезжают туда и контролируют ядерную деятельность в Иране", - добавил президент исламской республики. МАГАТЭ, по словам Раиси, 15 раз подтверждало, что ядерная программа Ирана "действует в гражданских и мирных целях".

Президент Ирана подчеркнул, что Тегерану не нужно ядерное оружие, а его использование не соответствует исламским ценностям. "Мы снова и снова заявляли, что использованию ядерного оружия, использованию оружия массового уничтожения вообще нет места. Почему? Потому что мы в это не верим и у нас нет в этом необходимости", - заявил он. Раиси напомнил, что верховный руководитель Ирана Али Хаменеи принял фетву (богословское заключение), согласно которой запрещено использовать оружие массового уничтожения.

Аккредитация инспекторов МАГАТЭ

17 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. Их точное число он тогда не назвал. Гросси отметил, что этот шаг сильно сократит возможности агентства по осуществлению проверок в стране.

Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.

Позднее агентство Tasnim сообщило, что этот шаг Тегерана связан с недружественным заявлением, с которым выступили Великобритания, Германия, США и Франция. 14 сентября эти четыре страны на заседании Совета управляющих МАГАТЭ потребовали от Ирана предоставить сведения, касающиеся наличия частиц урана, обнаруженных агентством на объектах в Туркузабаде и Варамине.