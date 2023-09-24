Премьер непризнанного Косова заявил, что переговоры с Сербией зашли в тупик

Альбин Курти отметил, что сербский президент Александар Вучич на встрече с ним 14 сентября позволил себе личные оскорбления в его сторону

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти заявил, что переговоры о нормализации отношений с Сербией зашли в тупик, в том числе в связи с позицией спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака.

По мнению Курти, заявления Лайчака о необходимости создания в Косове Сообщества сербских муниципалитетов в целях обеспечения прав и безопасности сербов показывают, что спецпредставитель ЕС "отказался от нейтральной позиции". "Так двигаться вперед нельзя", - сказал премьер Косова в интервью британской газете The Guardian. В самом ЕС высказывания Курти о предвзятости Лайчака назвали "не отражающими действительность".

Курти также заявил, что президент Сербии Александар Вучич на встрече с ним 14 сентября позволил себе личные оскорбления в его сторону. Сербская сторона не стала комментировать The Guardian эти утверждения.

Брюссельское соглашение о нормализации отношений сторон было заключено 19 апреля 2013 года. Согласно документу, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии неоднократно заявлял, что Белград выполнил свою часть соглашения, тогда как косовары лишь начали разрабатывать Устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.