Армия Израиля нанесла удары по военным постам ХАМАС в Газе

Как сообщила армейская пресс-служба, эти действия стали ответом на беспорядки, устроенные на границе между анклавом и еврейским государством

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сентября. /ТАСС/. Израильский беспилотный летательный аппарат нанес удары по двум военным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки, устроенные на границе между анклавом и еврейским государством. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад беспилотник Армии обороны Израиля нанес удары по двум военным постам террористической организации ХАМАС, расположенным в районах Эль-Бурейдж и Джабалия, где происходили ожесточенные столкновения. Взрывное устройство было брошено из района Эль-Бурейдж в сторону израильских солдат, находившихся у забора безопасности на границе с сектором Газа", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что "сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало".

"После оценки ситуации было принято решение усилить подразделения в районе дивизии Газа", - сообщила армейская пресс-служба.

23 сентября израильские военные нанесли удар по военному посту палестинских радикалов из ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки и стрельбу на границе. Днем ранее израильская армия сообщила о нанесении трех ударов по объектам ХАМАС в палестинском анклаве после запуска по израильской территории радикалами шаров с зажигательной смесью.