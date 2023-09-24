Нигер закрыл свое воздушное пространство для французских самолетов

При этом, согласно заявлению ASECNA, воздушное пространство "открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов"

ТАСС, 24 сентября. Захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на использование воздушного пространства страны для французских самолетов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на распространенное Агентством по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA) сообщение.

Воздушное пространство Нигера "открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании Air France", передает агентство заявление ASECNA.

В ответ на запрос AFP авиакомпания Air France сообщила, что ее самолеты "не пролетают над воздушным пространством Нигера".