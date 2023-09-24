24 сентября, 15:57,
обновлено 24 сентября, 16:35
Попытка госпереворота в Нигере

Нигер закрыл свое воздушное пространство для французских самолетов

AP Photo/ Sam Mednick
© AP Photo/ Sam Mednick

При этом, согласно заявлению ASECNA, воздушное пространство "открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов"

ТАСС, 24 сентября. Захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на использование воздушного пространства страны для французских самолетов. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на распространенное Агентством по безопасности аэронавигации в Африке и на Мадагаскаре (ASECNA) сообщение.

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Воздушное пространство Нигера "открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании Air France", передает агентство заявление ASECNA.

В ответ на запрос AFP авиакомпания Air France сообщила, что ее самолеты "не пролетают над воздушным пространством Нигера". 

Теги:
НигерФранцияПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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