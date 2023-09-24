В Белоруссии указали на интересы США в своем доминировании в вопросе реформы СБ ООН

По словам главы МИД республики Сергея Алейника, стоит думать о расширении Совета Безопасности ООН в первоочередном порядке за счет стран "Африки, Латинской Америки и Азии"

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. США стоят на позиции расширить свое влияние в Совете Безопасности ООН при обсуждении вопроса его реформирования. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

"Большинство стран исходят из того, что эта реформа должна носить исключительно справедливый характер. Она должна отражать новые геополитические реалии и учитывать интересы стран глобального Юга, прежде всего Африки, Латинской Америки, Азии, в части расширения совета, - сказал Алейник. - Безусловно, та инициатива, которая прозвучала от США, имеет определенное двойное дно".

По его словам, "все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты во многом играли и в определенной степени продолжают пытаться играть доминирующую роль". Он отметил, что предложения, которые прозвучали от США, учитывают прежде всего "стремление Вашингтона расширить свое влияние в Совете Безопасности ООН".

Министр не думает, что большинство стран - членов ООН и постоянные члены Совбеза организации, такие как Россия и Китай, эти подходы поддержат. "Мы в своем выступлении тоже акцентировали внимание на необходимости реформирования совета. Но мы это делали исключительно с точки зрения учета новых геополитических реалий и отражения интересов стран глобального Юга в совете", - подчеркнул Алейник. По его словам, стоит думать о расширении Совбеза ООН в первоочередном порядке за счет стран "Африки, Латинской Америки и Азии". "Будем надеяться, что этот вопрос будет дальше не только обсужден, но мы сможем выйти на какое-то взаимоприемлемое решение, которое учитывало бы интересы всех без исключения стран - членов ООН и, естественно, позиции постоянных членов Совбеза ООН", - добавил министр.