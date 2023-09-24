В Израиле на Йом Кипур остановился общественный транспорт, не вещают радио и ТВ

Также в связи с иудейским праздником Йом Кипур закрылся международный аэропорт Бен Гурион

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Бен Гурион закрылся в Израиле более чем на сутки в связи с отмечаемым с заката 24 сентября до позднего вечера 25 сентября иудейским праздником Йом Кипур ("Судный день"). Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth, указывая, что в стране прекращены до позднего вечера понедельника движение поездов и общественного транспорта, а также вещание радио и ТВ.

Судный день в соответствии с иудейской традицией должен быть днем полного покоя и длительного строгого поста. В Пятикнижии Йом Кипур называется "субботой суббот" - должны соблюдаться все запреты субботы, полностью исключающие любую производительную деятельность, а также еще пять табу: нельзя есть, пить, умываться, предаваться плотским утехам, а также носить кожаную обувь.

На время 25-часового поста в Израиле также закрываются все магазины и заведения, с заходом солнца на сутки практически полностью прекращается движение личного автотранспорта по дорогам страны. По информации Yedioth Ahronoth, армия Израиля на время праздника ввела режим полной изоляции палестинских территорий. Пограничные переходы и КПП на Западном берегу реки Иордан и на границе с сектором Газа закрыты для прохода и проезда, кроме гуманитарных случаев.

Йом Кипур отмечается в 10-й день нового года по еврейскому лунному календарю, где дни считаются от заката до заката. В Судный день в знак чистоты и святости принято одеваться в белое. Во времена, когда существовал иудейский Храм в Иерусалиме, в Йом Кипур приносилось 15 жертв, не считая козла отпущения, которого отпускали в пустыню, нагрузив камнями, символизирующими людские грехи.