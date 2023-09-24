24 сентября, 16:35
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване тысячи протестующих направились к зданию МВД

Шествие проходит мирно

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч граждан в Ереване после митинга на площади Республики направились в сторону здания МВД, расположенного в нескольких километрах. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

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В конце акции протеста на центральной площади один из лидеров оппозиции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян призвал граждан направиться к зданию МВД, чтобы опротестовать действия полиции при задержаниях. Шествие проходит мирно. Полиция сопровождает протестующих, идущих по проезжей части.

Граждане требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе. Оппозиция также призывает граждан возобновить массовые акции протеста с понедельника, блокируя с утра улицы Еревана. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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