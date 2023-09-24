24 сентября, 16:47
Эскалация в Косове

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО призвал альянс бомбить Белград

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Белград
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Гюнтер Фелингер заявил, что в Баньске началась сербская война против Косова

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети X (ранее Twitter).

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"В Баньске началась сербская война против Косова. <...> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!" - написал Фелингер. При этом он утверждал, что к происходящему причастна Россия.

Ранее косовский премьер-министр Альбин Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один страж порядка был убит, а второй получил ранения.

Президент Сербии Александар Вучич обратится к согражданам в связи с последними событиями в 20:00 по местному времени (21:00 мск). 

Теги:
СербияЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
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