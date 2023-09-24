Полиция непризнанного Косова ликвидировала еще двух нападавших в ходе операции

Как сообщили в косовской полиции, в районе населенного пункта Рударе задержаны еще четверо человек с устройствами радиосвязи

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова в ходе операции ликвидировала еще двух нападавших на севере края, таким образом в настоящее время подтверждено трое убитых и пятеро задержанных. Об этом сообщает агентство Tanjug со ссылкой на косовскую полицию.

"Подтверждено убийство еще двух нападавших, которые были в масках, форме и с тяжелым вооружением, а также подтверждено задержание нападавшего в форме и с оружием", - заявили в полиции. Отмечается также, что в районе населенного пункта Рударе задержаны еще четверо человек с устройствами радиосвязи, которые, как утверждается, связаны с "преступными группировками". В ходе полицейской операции обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и другого снаряжения.

Полиция непризнанного Косова сообщила, что ситуация в районе населенного пункта Баньска остается напряженной, а "обстрелы полицейских подразделений с использованием огнестрельного оружия продолжаются с той же интенсивностью".

Ранее косовский премьер-министр Альбин Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один страж порядка был убит, а второй получил ранения.

Президент Сербии Александар Вучич обратится к гражданам в связи с последними событиями в 20:00 по местному времени (21:00 мск).