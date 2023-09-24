Раиси заявил, что Иран обогащает уран до 60% в ответ на действия европейских стран

По словам президента республики, Тегеран официально объявил, что эти действия не направлены на получение ядерного оружия, а являются ответом на "отсутствие приверженности" своим обязательствам со стороны европейцев

ДУБАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Иранская сторона обогащает уран до 60% и более в ответ на нарушение обязательств некоторых европейских стран в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Мы предприняли эти действия в ответ на нарушение обязательств тремя европейскими странами. Сначала мы не стремились к обогащению [урана] до 60%, основываясь на своих обязательствах [по СВПД]", - сообщил он в интервью американскому телеканалу CNN, отвечая на вопрос, почему Иран обогащает уран до высоких значений, если его ядерная программа носит мирный характер. По словам Раиси, Тегеран официально объявил, что эти действия не направлены на получение ядерного оружия, а являются ответом на "отсутствие приверженности" своим обязательствам со стороны европейцев. "Если они <…> вернутся к своим обязательствам, будьте уверены, исламская республика, как и в прошлом, будет придерживаться своих обязательств", - подчеркнул он.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.

3 марта Гросси прибыл в Тегеран после сообщений об обнаружении на ядерных объектах Ирана следов урана, обогащенного до 83,7%, то есть практически до оружейного уровня. В опубликованном по итогам визита совместном заявлении МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана отмечались намерение Тегерана позволить агентству осуществлять деятельность по проверке и мониторингу, а также его готовность предоставить доступ к трем ядерным объектам на территории республики. Впоследствии власти Ирана заявили, что МАГАТЭ закрыло расследование дела об обогащении урана до 83,7%.