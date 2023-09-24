Избрание глав новых регионов РФ и неопределенность с ATACMS. События вокруг Украины

Законодательные органы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в субботу избрали своих глав, ими стали предыдущие руководители этих регионов.

Кроме того, 23 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но при этом не согласится на прекращение огня на это время.

Все еще нет ясности по поводу передачи США Киеву американских тактических ракет ATACMS, дальность которых составляет 300 км. Руководство Соединенных Штатов не делало публичных заявлений по этому поводу. Однако, по данным американских СМИ, Украине будет передано небольшое их количество.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход спецоперации

Вооруженные силы РФ за неделю - с 17 по 23 сентября - нанесли 12 групповых ударов по объектам ремонта авиатехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пунктам размещения иностранных наемников. Как сообщили в Минобороны России, ударами уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Западом Украине.

Истребители Воздушно-космических сил РФ за семь дней сбили 4 украинских самолета - Су-24М, МиГ-29 и 2 штурмовика Су-25 ВСУ. Также российскими ударными беспилотниками поражен украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области.

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы РФ за прошедшую неделю сбили почти 260 украинских беспилотников, а также перехватили почти 50 снарядов РСЗО HIMARS.

В воскресенье стало известно, что средства ПВО также сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в ДНР. Кроме того, перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожены 15 БПЛА.

Избрание глав новых регионов

В субботу местными законодательными органами власти были избраны главы новых регионов. Так, на должность губернатора Херсонской области был избран Владимир Сальдо, губернатора Запорожской области - Евгений Балицкий, депутаты народного совета ДНР проголосовали за Дениса Пушилина, а народного совета ЛНР - за Леонида Пасечника.

Все они уже вступили в должность. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что воссоединение новых регионов с Российской Федерацией стало праздником для всей страны.

Кроме того, в субботу руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин был избран сенатором в Совет Федерации от Запорожской области.

Готовность России к переговорам

Лавров вновь напомнил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не станет рассматривать предложения о прекращении огня. "Потому что мы один раз это рассмотрели, но вы нас обманули", - подчеркнул он. При этом Москва не будет подталкивать украинского президента Владимира Зеленского к отмене введенного им запрета на переговоры с российской стороной. А так называемая формула мира, предложенная им, "абсолютно нереализуема".

Он также указал, что западные страны, оказывая военную помощь Киеву, фактически "руками и телами украинцев" ведут войну против России.

Говоря о зерновой сделке, Лавров подчеркнул, что украинская ее часть возобновлена, как только будет выполнена российская, "в тот же день".

Киев в ожидании ATACMS

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке ушел от ответа на вопрос о поставках киевским властям тактических ракет ATACMS. При этом ранее телекомпания NBC сообщила, что президент США Джо Байден пообещал Зеленскому поставить на Украину небольшое количество ATACMS.

Как утверждает британская газета Financial Times, американское руководство приняло решение передать ВСУ ATACMS еще до визита украинского лидера в США, но не стало делать публичных заявлений по этому поводу.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признался, что в Киеве не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения помощи со стороны США.