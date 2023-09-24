24 сентября, 18:37,
обновлено 24 сентября, 19:11
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Макрон заявил, что Франция следит за территориальной целостностью Армении

По словам президента Франции, в случае угроз целостности Армении Париж выступит "на стороне армянского народа и за соблюдение международного права"

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Франция пристально следит за соблюдением территориальной целостности Армении на фоне военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

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"Франция сегодня очень внимательно следит за территориальной целостностью Армении, потому что именно это поставлено на карту", - сказал он.

Макрон добавил, что в случае каких-либо угроз целостности Армении Франция выступит "на стороне армянского народа и за соблюдение международного права". 

Теги:
АзербайджанАрменияФранцияМакрон, ЭмманюэльСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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