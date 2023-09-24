24 сентября, 18:49,
обновлено 24 сентября, 19:04
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване сообщили, что из Карабаха в Армению въехали 1 050 человек

Как отметили в правительстве Армении, 410 человек захотели переехать в определенные ими места жительства

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Число вынужденных переселенцев, въехавших на территорию Армении из Нагорного Карабаха, составило 1 050 человек. Об этом сообщило правительство Армении.

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"По состоянию на 22:00 (21:00 мск - прим. ТАСС) в Армению из Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС) въехали 1 050 человек. Обобщены данные 770 человек. 410 человек захотели переехать в определенные ими места жительства, а 360 было выделено место жительства, предложенное правительством", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье в правительстве сообщили, что в Армению прибыла первая группа карабахских армян, покинувших Нагорный Карабах в составе 377 человек. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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