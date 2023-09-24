Макрон предложил ЕС сотрудничать со странами Африки для искоренения контрабанды мигрантов

По словам президента Франции, с аналогичными предложениями необходимо обратиться к транзитным странам, вроде Марокко и Туниса

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюз должен выработать единую политику в отношении стран, из которых в Европу едут мигранты. Об этом он заявил в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Мы должны иметь единый европейский подход к государствам, из которых едут мигранты, - отметил он. - Мы говорим им так: мы вам помогаем, ведем проекты, дающие экономические возможности для населения, но вы должны теснее с нами сотрудничать и помочь нам, разрушив эти сети [контрабандистов] которые способствуют тому, что люди покидают свои дома".

Французский лидер отверг утверждения, что подобные шаги уже предпринимались и не принесли результатов. "Это не работает, потому что мы никогда не пробовали принимать такие меры на европейском уровне, - указал Макрон. - Я хочу, чтобы мы предложили им экспертов и оборудование, чтобы разрушить эти сети". Он добавил, что это должно стать частью партнерских отношений Европы и Африки.

По его словам, примеры успешной работы такой системы уже есть. "Мы так работаем с Великобританией. Мы принимаем на своей территории британских экспертов в Кале (север Франции - прим. ТАСС), чтобы они помогли нам бороться с сетями контрабандистов. Мы достигли очень хороших результатов", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что с аналогичными предложениями необходимо обратиться и к транзитным странам, вроде Марокко и Туниса.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Париж не намерен принимать мигрантов с Лампедузы без веской причины, позволяющей им получить статус беженца. По словам Макрона, министр "абсолютно прав".

Ситуация на Лампедузе

На острове Лампедуза, расположенном ближе к берегам Северной Африки, чем к материковой Италии, сложилась критическая ситуация. Нелегальных мигрантов там уже больше, чем местных жителей, начались беспорядки. В минувшее воскресенье там побывали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Италии Джорджа Мелони, которые дали ряд обещаний возмущенным местным жителям. Также глава ЕК сообщила о намерении "установить критерии для приема мигрантов" и перераспределить прибывших нелегалов между другими странами Евросоюза. Польша выступает категорически против этой инициативы.