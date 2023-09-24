Вучич заявил, что силы KFOR дали Приштине карт-бланш на убийство косовских сербов

По словам президента Сербии, "на них было совершено жестокое нападение"

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Представители Сил НАТО для Косова (KFOR) помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов, они фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на их убийство. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Сербии Александар Вучич.

"Здесь есть одна удивительная вещь. Всего за 1 час и 20 минут, по нашим оценкам, несколько десятков сербов были полностью окружены. Очевидно, это было сделано совместно с международными силами, материально-технически и всеми другими способами. На них было совершено жестокое нападение. Мы задавались вопросом, почему этого не сделали [представители] KFOR, ведь жертв было бы гораздо меньше. Они дали Курти карт-бланш, чтобы, как говорится, разобраться с террористами и убить как можно больше людей", - подчеркнул Вучич.

"Единственный, кто виноват во всем происходящем, при небольшой вине тех, кто ему помогает, то есть части международного сообщества, - это Альбин Курти. <...> Курти - единственный виновник, единственный, кто хочет конфликтов и войны. Никто, кроме него, не хочет войны. Желание его жизни - втянуть нас в войну с НАТО, другого желания у него нет", - считает глава сербского государства.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двух. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.