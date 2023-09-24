Глава МИД Польши обвинил канцлера ФРГ во вмешательстве во внутренние дела страны

Причиной стала критика Олафа Шольца в адрес Варшавы из-за скандала с возможными нарушениями при выдаче виз

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела республики из-за его критики в адрес Варшавы из-за скандала с возможными нарушениями при выдаче виз.

"Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей и провозглашенные правительством ФРГ в договоре с Варшавой от 1991 года. Компетенция канцлера Германии явно не касается идущего в Польше судебного процесса", - написал Рау на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам главы польского МИД, заявления Шольца "свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и проходящую в Польше избирательную кампанию". "Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые наносят ущерб нашим отношениям", - добавил Рау.

Накануне Шольц допустил ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей, из-за резкого прироста числа нелегальных мигрантов. Глава германского правительства также призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.

Ранее стало известно о так называемом визовом скандале, главным виновником которого был объявлен отправленный в отставку 31 августа госсекретарь МИД Польши Петр Вавжик. Ему вменяется в вину подготовка плана облегченной выдачи виз временным работникам из 20 стран, что могло привести к въезду в республику до 400 тыс. иностранцев. Генеральная прокуратура Польши объявила, что проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в том, что они ускорили выдачу рабочих виз за плату. Трое подозреваемых были арестованы.