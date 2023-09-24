Додик заявил, что инцидент в Косове и Метохии показал лицемерие международного сообщества

Оно поддерживает террор косовского премьера против сербов, добавил президент Республики Сербской

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил, что произошедший на севере Косова и Метохии инцидент демонстрирует лицемерие международного сообщества, которое поддерживает террор косовского премьера против сербов.

"Я полностью поддерживаю президента [Сербии] Александара Вучича и руководство Сербии во взвешенном и правильном управлении этой кризисной ситуацией в Косове и Метохии. Все эти события показывают лицемерие международного сообщества, которое поддерживает попытки [премьер-министра непризнанного Косова] Альбина Курти обвинить сербов и Сербию в ситуации в Косове и Метохии, - указал Додик на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Я поддерживаю наш народ в Косове и Метохии, который страдает от ужасного террора, и знаю, что трудно оставаться хладнокровным и спокойным, но сейчас это необходимо".

Ранее президент Сербии в обращении к нации заявил, что представители Сил НАТО для Косова помогали полиции самопровозглашенного образования в операции против местных сербов. В ходе нее были убиты три серба, еще двое получили тяжелые ранения.

Косовская полиция сообщала ранее, что в ходе операции на севере края были убиты три нападавших, пять человек задержаны. Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один страж порядка был убит, а второй получил ранения.