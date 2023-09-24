Кандидат от АдГ проиграл на выборах мэра в Восточной Германии

Победу одержал действующий обер-бургомистр Кай Бухман, получив 54,9% голосов

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Кандидат от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Профет потерпел поражение во втором туре выборов мэра города Нордхаузен (федеральная земля Тюрингия). Таким образом, АдГ не смогла продолжить серию успехов на местных выборах в Восточной Германии, пишет агентство DPA со ссылкой на городскую избирательную комиссию.

Согласно предварительным результатам, действующий обер-бургомистр Кай Бухман (беспартийный) после долгой конкурентной борьбы неожиданно одержал победу над Профетом. Он получил 54,9% голосов, его соперник - 45,1%. После первого тура голосования две недели назад кандидат от АдГ считался фаворитом. 10 сентября он набрал 42,1% голосов, Бухман - только 23,7%.

В конце июня представитель "Альтернативы для Германии" Роберт Зессельман впервые занял руководящий политический пост, победив на выборах главы администрации округа Зоннеберг в Тюрингии. Другого члена АдГ Ханнеса Лота в начале июля выбрали бургомистром небольшого города Рагун-Йесниц в регионе Саксония-Анхальт.

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партия концентрировалась в основном на экономической повестке, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям.

В ФРГ партию считают правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях. АдГ, согласно последним опросам общественного мнения, в случае проведения парламентских выборов сейчас могла бы занять второе место после блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Ее рейтинг колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца.