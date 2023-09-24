Президент Сербии встретится с российским послом 25 сентября на фоне обострения в Косове

Встречай пройдет в здании генерального секретариата Александара Вучича

БЕЛГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич проведет встречу с послом России Александром Боцан-Харченко утром в понедельник, 25 сентября, на фоне эскалации ситуации в Косове и Метохии. Об этом говорится в опубликованном заявлении администрации сербского лидера.

"Президент Республики Сербия Александар Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко в понедельник, 25 сентября 2023 года, в 09:00 (10:00 мск) в здании генерального секретариата президента республики", - говорится в заявлении.

Глава государства в ходе обращения к нации вечером в воскресенье заявил, что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали премьер-министру самопровозглашенной республики Альбину Курти карт-бланш на убийство сербов в ходе инцидента на севере Косова, где были убиты три гражданина Сербии. Представители KFOR помогали полиции самопровозглашенного Косова в операции против местных сербов.

Ранее Курти опубликовал фотографии вооруженных людей в масках, утверждая, что они напали на полицейских при поддержке сербских властей. Он сообщил, что правоохранительные органы Косова проводят операцию по задержанию подозреваемых. По словам Курти, в ночь на воскресенье один страж порядка был убит, а второй получил ранения. Позднее Вучич сообщил, что полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов и тяжело ранили еще двух. По словам президента Сербии, после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.