Экс-разведчик США заявил, что в НАТО помогли нанести удар по штабу ЧФ в Севастополе

По словам Скотта Риттера, во время совершения нападения в воздухе над Черным морем находился американский морской патрульный самолет P-8A Poseidon

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО, в частности, США и Великобритания причастны к ракетному удару по штабу Черноморского флота в Севастополе. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

"Такое не могло произойти без помощи со стороны американцев, британцев, НАТО", - сказал он, комментируя атаку.

По его словам, во время совершения нападения в воздухе над Черным морем находился американский морской патрульный самолет P-8A Poseidon, который в том числе может осуществлять сбор разведданных. "Полагаю, что он находился в воздухе для прямой поддержки этой атаки", - убежден Риттер.

"Это было не украинское нападение против России, это была атака НАТО против России", - резюмировал он.

В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударной волной выбило окна в десяти домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. В результате атаки один военнослужащий числится пропавшим без вести.