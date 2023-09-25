24 сентября, 21:05
Военная операция на Украине

Экс-разведчик США заявил, что в НАТО помогли нанести удар по штабу ЧФ в Севастополе

Сергей Мальгавко/ ТАСС
Севастополь
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

По словам Скотта Риттера, во время совершения нападения в воздухе над Черным морем находился американский морской патрульный самолет P-8A Poseidon

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО, в частности, США и Великобритания причастны к ракетному удару по штабу Черноморского флота в Севастополе. Такое мнение выразил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 24 сентября 2023 года

"Такое не могло произойти без помощи со стороны американцев, британцев, НАТО", - сказал он, комментируя атаку.

По его словам, во время совершения нападения в воздухе над Черным морем находился американский морской патрульный самолет P-8A Poseidon, который в том числе может осуществлять сбор разведданных. "Полагаю, что он находился в воздухе для прямой поддержки этой атаки", - убежден Риттер.

"Это было не украинское нападение против России, это была атака НАТО против России", - резюмировал он.

В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Ударной волной выбило окна в десяти домах, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. В результате атаки один военнослужащий числится пропавшим без вести. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация