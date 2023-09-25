Русскоязычная община и евреи Канады возмутились приветствием нациста в парламенте страны

Руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер сообщил, что община собирается выразить возмущение членам парламента

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Русскоязычная община Канады, в которую также входят евреи и представители еврейских организаций, возмущена появлением 98-летнего украинского националиста в канадском парламенте во время визита в североамериканскую страну президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье заявил корреспонденту ТАСС руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер.

"Вся русскоязычная община, в которую входит и много евреев, в том числе из различных еврейских организаций, крайне возмущена. Это полный беспредел, что в парламенте Канады прославляют нацистов, - сказал он. - А представили его как ветерана Второй мировой войны, который сражался с российскими оккупантами. Получается, что это Россия напала на Германию? А канадские ветераны? Они же воевали с нацистами, а кого они [канадские политики] сейчас чествуют в их парламенте? Это стыдоба".

Мицнер также удивлен, что никто в парламенте, в том числе депутаты еврейского происхождения, не возмутились этому. По его словам, русскоязычная община намерена подготовить письмо и "выразить возмущение членам парламента".

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" (также известна как "Галичина") была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Австрии, Словакии и Югославии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.