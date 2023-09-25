Спикер Палаты общин парламента Канады извинился за приглашение нациста

Энтони Рота взял на себя ответственность за случившееся, отметив, что члены парламента и украинская делегация не знали о том, кого он пригласил

ОТТАВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты общин (нижней палаты) канадского парламента Энтони Рота принес извинения за приглашение в законодательный орган украинского нациста, служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина").

"Впоследствии я получил дополнительную информацию, из-за чего я теперь сожалею о своем решении [пригласить нациста в парламент]", - говорится в его заявлении. Рота утверждает, что ни члены парламента, ни украинская делегация якобы не знали о том, кого он пригласил, в связи с чем он берет на себя "полную ответственность" за случившееся.

"Особенно я хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира", - добавил он.

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в 1-й украинской дивизии, носившей также название дивизии СС "Галиция". Один из снимков подписан: "Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Хунку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду".

Дивизия СС "Галиция" была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Австрии, Словакии, Югославии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США.