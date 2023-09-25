В КНДР назвали "политическим невежеством" слова президента Южной Кореи об отношениях с РФ

Центральное телеграфное агентство Кореи отмечает, что развивать отношения с соседними государствами - это "нормальное дело"

ТОКИО, 25 сентября. /ТАСС/. Государственное агентство КНДР ЦТАК назвало "политическим невежеством" слова президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с критикой в адрес Москвы и Пхеньяна, прозвучавшие в его выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

"Развитие дружбы и сотрудничества между государствами является закономерным правом суверенного государства и основой мира и стабильности в регионе и мире", - отмечается в материале агентства и подчеркивается, что развитие отношений "с соседними странами - это крайне естественное и нормальное дело".

ЦТАК в материале называет Юн Сок Ёля "политическим невеждой", который "не имеет даже элементарных политических знаний и знаний о международных отношениях", воспринимает отношения между странами "как отношения между врагами и друзьями", а его критические высказывания являются лишь "повторением бессильной болтовни его хозяина" - США.

"Внешняя политика нашего государства, стремящегося к установлению справедливого и объективного нового миропорядка ради дела самостоятельности человечества, не будет зависеть от чего-то, а отношения дружбы и сотрудничества между близкими соседними странами и впредь будут развиваться", - заключил автор материала.

В ходе выступления в ООН Юн Сок Ёль, в частности, заявил, что Республика Корея посчитает "прямой провокацией" и угрозой поставки вооружения из КНДР в обмен на российские военные технологии. В посольстве РФ в Сеуле повторили, что Россия выполняет все взятые на себя международные обязательства, в том числе касающиеся отношений с "добрым соседом и давним партнером КНДР".

В то же время замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил послу Южной Кореи в России Ли До Хуну, что слова Юн Сок Ёля на Генеральной Ассамблее ООН наносят ущерб отношениям Москвы и Сеула. "К сожалению, Сеул, похоже, предпочитает выстраивать свою политику на российском направлении на основании домыслов и спекуляций. Это создает неблагоприятную атмосферу для развития двустороннего сотрудничества и вызывает разочарование", - отметили в МИД РФ.