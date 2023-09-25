Япония обеспокоена влиянием остановки зерновой сделки на продовольственную безопасность

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно призвал Москву возобновить экспорт украинского зерна

ТОКИО, 25 сентября. /ТАСС/. Япония обеспокоена негативным влиянием отсутствия прогресса по возобновлению зерновой сделки на глобальную продовольственную безопасность и призывает Россию вернуться к этой инициативе. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Крайне прискорбно, что Россия вновь отказалась вернуться к зерновой инициативе", - сказал он, отвечая на вопрос о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что украинская часть зерновой сделки заработает, как только будет выполнена ее российская часть.

"Мы обеспокоены воздействием, которое это окажет на глобальную продовольственную безопасность", - сказал Мацуно, отметив, что Токио "настоятельно призывает Россию вернуться в международные рамки" и возобновить экспорт украинского зерна.

Говоря о ситуации вокруг зерновой сделки, Лавров указал, что страны Запада заставляли генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша "впадать в заблуждение", что они вот-вот что-то сделают для возобновления этих договоренностей. Запад, заметил Лавров, давно уже прямо сказал, что "не облегчит санкции".

Глава дипведомства в связи с этим привел заявления президента России Владимира Путина о том, что "как только все то, что записано в российской части пакета [зерновой сделки], заработает, в тот же день возобновится украинская часть этой инициативы генерального секретаря".

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые государства Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.