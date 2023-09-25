25 сентября, 03:52

Президент Туркмении планирует посетить Турцию с визитом

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в углублении сотрудничества в двустороннем формате

АШХАБАД, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов планирует визит в Турцию. Об этом говорится в письме турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, направленном туркменскому главе с поздравлениями в честь его дня рождения.

"От имени народа Турецкой Республики и от себя лично искренне поздравляю вас с днем рождения. Хотел бы с удовлетворением отметить, что дружественные отношения, основанные на общих исторических и культурных корнях братских народов Турции и Туркменистана, постоянно укрепляются на благо наших народов. Буду очень рад увидеться с вами во время вашего запланированного визита в Турецкую Республику", - написал Эрдоган. Текст письма приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Глава Турции выразил уверенность в углублении сотрудничества в двустороннем формате и в рамках авторитетных международных организаций, особенно Организации тюркских государств. Он пожелал Бердымухамедову и его близким крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Туркмении - мира и процветания.

Бердымухамедов отпраздновал свое 42-летие 22 сентября. 

Теги:
ТуркменияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипБердымухамедов, Сердар Гурбангулыевич
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