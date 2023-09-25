25 сентября, 04:13,
обновлено 25 сентября, 04:29

В Ереване полиция начала задержания перекрывших улицы активистов

Михаил Егиков/ ТАСС, архив
© Михаил Егиков/ ТАСС, архив

Задержаны около 10 человек

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Силы специального назначения полиции Армении - "красные береты" - рано утром начали задержания оппозиционных активистов, которые перекрыли улицы в центре Еревана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полицейские сначала через громкоговорители предупредили участников акции протеста, что перекрывать перекресток Туманян-Сарьян в центре города запрещено, после чего задержали примерно 10 активистов. В настоящее время акции протеста в разных местах Еревана продолжаются. 

Теги:
Армения
© Информационное агентство ТАСС
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