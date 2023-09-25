В Ереване полиция начала задержания перекрывших улицы активистов

Задержаны около 10 человек

ЕРЕВАН, 25 сентября. /ТАСС/. Силы специального назначения полиции Армении - "красные береты" - рано утром начали задержания оппозиционных активистов, которые перекрыли улицы в центре Еревана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полицейские сначала через громкоговорители предупредили участников акции протеста, что перекрывать перекресток Туманян-Сарьян в центре города запрещено, после чего задержали примерно 10 активистов. В настоящее время акции протеста в разных местах Еревана продолжаются.