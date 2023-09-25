25 сентября, 04:18

NBC: уровень одобрения работы Байдена установил антирекорд

Юрий Михайленко/ ТАСС
Президент США Джо Байден
© Юрий Михайленко/ ТАСС

Деятельность лидера Соединенных Штатов одобряют около 41% избирателей, не поддерживают - 56%

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Уровень одобрения работы президента США Джо Байдена снизился до минимального значения. Об этом сообщает телеканал NBC.

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По данным опроса, проведенного с 15 по 19 сентября по телефону, деятельность Байдена одобряют около 41% избирателей, не поддерживают - 56%.

Как отмечает NBC, работу Байдена во внешней политике не одобряют 53% респондентов. При этом 59% не согласны с его экономической политикой.

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек. Статистическая погрешность составляет 3,1 п. п. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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