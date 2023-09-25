NBC: уровень одобрения работы Байдена установил антирекорд

Деятельность лидера Соединенных Штатов одобряют около 41% избирателей, не поддерживают - 56%

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Уровень одобрения работы президента США Джо Байдена снизился до минимального значения. Об этом сообщает телеканал NBC.

По данным опроса, проведенного с 15 по 19 сентября по телефону, деятельность Байдена одобряют около 41% избирателей, не поддерживают - 56%.

Как отмечает NBC, работу Байдена во внешней политике не одобряют 53% респондентов. При этом 59% не согласны с его экономической политикой.

В опросе приняли участие более 1 тыс. человек. Статистическая погрешность составляет 3,1 п. п.