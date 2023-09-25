Президент Казахстана сменил главу сухопутных войск ВС республики

На эту должность назначили Асана Жусупова, который ранее занимал пост замначальника Генштаба ВС страны

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил новым главнокомандующим сухопутными войсками республики Асана Жусупова. Об этом сообщили в пресс-службе Токаева.

"Распоряжением главы государства Жусупов Асан Куанышевич назначен главнокомандующим сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Талгат Койбаков, занимавший эту должность с ноября 2020 года, распоряжением Токаева освобожден от занимаемой должности.

Ранее Жусупов занимал пост заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана. 50-летний военный в 1995 году закончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени маршала И. С. Конева (АВОКУ), проходил службу на различных должностях - командира мотострелкового взвода, роты, батальона, начальника штаба мотострелковой бригады, командира танковой бригады.