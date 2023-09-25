ABC: США одобрят безвизовый режим для граждан Израиля на этой неделе

По данным телеканала, официально об этом объявят 28 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить заявку Израиля на включение его в список стран, граждане которых могут въезжать в страну без виз. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники в американском истеблишменте.

По их данным, официально о решении объявит в четверг министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас после получения рекомендации от госсекретаря Энтони Блинкена. Вопрос о безвизовом въезде граждан Израиля в США был одной из тем, которые Байден обсуждал с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху в ходе их переговоров на полях Генассамблеи ООН.