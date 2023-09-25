Туркмения планирует построить линии передачи данных до Казахстана и Ирана

Генеральный директор Агентства транспорта и связи Мамметхан Чакыев сообщил о "модернизации имеющихся, а также строительстве новых оптико-волоконных линий"

АШХАБАД, 25 сентября. /ТАСС/. Туркмения планирует построить две новые оптико-волоконные линии передачи данных до Ирана и Казахстана. Об этом сообщил генеральный директор Агентства транспорта и связи при правительстве Туркмении Мамметхан Чакыев.

"Планируется модернизация имеющихся, а также строительство новых межгосударственных оптико-волоконных линий передачи данных, в том числе между поселком Гарабогаз Балканского велаята [области - прим. ТАСС] и населенным пунктом Теймир баба Казахстана, поселком Этрек Балканского велаята и населенным пунктом Куммет-Ковус (Иран)", - написал он в статье для официального издания "Нейтральный Туркменистан".

По данным Чакыева, Туркмения в настоящее время подключена к восьми международным оптико-волоконным магистральным системам связи: Ашхабад - Гучан (Иран), Серхетабат - Герат (Афганистан), Керки - Акина (Афганистан), Туркменабат - Алат (Узбекистан), Гарабогаз - Кендерли (Казахстан) и Дашогуз - Гурлен (Узбекистан). Чиновник также напомнил, что правительства Туркмении и Азербайджана подписали соглашение о совместном строительстве, владении и использовании оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркмения - Азербайджан через операторов связи двух стран. "Реализация этого проекта соединит города Туркменбаши и Сиязань и укрепит сотрудничество в области диверсификации и улучшения транзитных телекоммуникационных маршрутов между Азией и Европой", - считает Чакыев.

В настоящее время в Туркмении число пользователей интернета превысило 3 млн человек. Согласно данным последней переписи от декабря 2022 года, численность населения Туркмении составила 7 млн 57 тыс. 841 человек.