Боррель заявил, что многие страны перестают играть по регулировавшим мир прежде правилам

Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии сейчас ищут "надежные альтернативы Западу"

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Правила, управлявшие миром в последние годы, постепенно сходят со сцены, и многие страны ищут альтернативу западной модели. Об этом написал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на официальном сайте дипслужбы Евросоюза.

"Мы действительно живем во все более и более многополярном мире, но многосторонность отступает. Это парадокс. <...> Потому что когда число участников игры увеличивается, естественной реакцией должно быть ужесточение правил, регулирующих игру. Однако мы наблюдаем противоположную тенденцию: правила, управляющие миром, выдыхаются", - считает Боррель.

Страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии сейчас ищут "надежные альтернативы Западу", причем не только в экономическом, но и в технологическом, военном и идеологическом отношении, подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС. "Это не обязательно означает, что с подъемом Китая возникает новая глобальная модель. Это также не означает, что Китай попытается убедить третьи страны принять его модель во всех ее аспектах. Скорее, страны ищут альтернативы западной модели в каждом конкретном случае, как это сейчас происходит в разных странах Африки. Эти страны, похоже, готовы работать с любым игроком, который выглядит способным заменить старых", - написал Боррель в своем блоге.

Он считает, что реакция стран глобального Юга на конфликт на Украине показательна. Они не хотят, чтобы украинская повестка доминировала в мировой повестке дня, и воспринимают ее как "простой пограничный спор", утверждает глава внешнеполитической службы ЕС.

Также страны глобального Юга не согласны с универсальным характером Всеобщей декларации прав человека и воспринимают универсализм как "пережиток западного доминирования", полагает Боррель. "Один из часто выдвигаемых аргументов заключается в том, что сам Запад не всегда следует тем правилам, которые он пытается защитить. Очевидно, что эта критика не совсем необоснованна", - пишет глава внешнеполитической службы ЕС. В качестве альтернативы страны глобального Юга видят концепцию, согласно которой каждое общество имеет право на собственные ценности. Именно это сближает их с Россией и Китаем, считает Боррель.