Глава МИД Финляндии признала, что санкции нацелены и на простых россиян

Элина Валтонен считает, что "Россия и российский народ понимают, что за ведение такой несправедливой и незаконной войны нужно платить"

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что западные санкции нацелены в том числе на простых граждан РФ, оправдав это отсутствием выбора у Запада.

"Да, от санкций страдают обычные граждане, - заявила Валтонен в интервью газете The Washington Post. - Но я не думаю, что у нас есть выбор. Россия и российский народ понимают, что за ведение такой несправедливой и незаконной войны нужно платить. И нам важно это показать".

Ранее в МИД РФ заявили, что разъяснения Еврокомиссии к введенному ранее запрету на ввоз российских товаров в страны Европейского союза, а также введенный ранее запрет на прямое авиасообщение и ужесточение визовой практики направлены на нанесение ущерба именно простым россиянам. В ведомстве указали, что российская сторона расценивает действия Еврокомиссии как сознательные, "нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран - членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку".