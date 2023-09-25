В Тайване примут на вооружение первую собственную подлодку до конца 2024 года

Субмарина носит название "Хайкунь"

ГОНКОНГ, 25 сентября. /ТАСС/. Первая подводная лодка Тайваня собственного производства, как ожидается, будет принята на вооружение ВМС до завершения 2024 года. Об этом сообщил руководитель программы разработки субмарин Хуан Шугуан.

"28 сентября первая подводная лодка тайваньского производства будет спущена на воду", - приводит его слова Центральное информационное агентство острова. С 1 октября планируется начать швартовные испытания, после чего будут проведены ходовые испытания. "Надеемся, что первая тайваньская подводная лодка собственного производства будет передана ВМС острова до конца 2024 года", - добавил Хуан Шугуан.

Как передает агентство, субмарина названа "Хайкунь". Она была заложена в 2020 году. Подлодка водоизмещением от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн оснащена шестью аппаратами для пуска торпед Mk-48 и противокорабельных крылатых ракет UGM-84 Harpoon. Как передавало Центральное информационное агентство, строительство первой субмарины этой серии ведется в три смены в круглосуточном режиме. В общей сложности программа предусматривает строительство восьми подлодок этого проекта, на которые планируется израсходовать до 300 млрд новых тайваньских долларов (около $9,73 млрд).

Подводный флот Тайваня состоит из четырех дизель-электрических подлодок. Две из них были построены в США в 1940-х и используются в учебных целях. Остальные две субмарины были построены в Нидерландах в 1980-х и являются модификацией подлодок "Звардвис".