Индия и США начали совместные маневры на Аляске

Они продлятся две недели в рамках активизации партнерства Нью-Дели и Вашингтона

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Индии и США начали двухнедельные маневры на Аляске, в ходе которых отработают ведение совместных действий. Как сообщило Минобороны Индии в пресс-релизе, учения пройдут в рамках активизации партнерства Нью-Дели и Вашингтона, в том числе в сфере безопасности.

По данным ведомства, контингент индийских сухопутных сил численностью 350 человек прибыл в Форт-Уэйнрайт на Аляске. "Обе стороны отработают серию тактических учений для повышения оперативной совместимости при проведении миротворческих операций ООН. Военнослужащие обеих сторон также проведут подробные обсуждения, чтобы поделиться опытом и передовой практикой", - сообщил представитель Вооруженных сил Индии.

Темой учений является "Использование интегрированной боевой группы в горных/экстремальных климатических условиях" в соответствии с главой VII мандата Организации Объединенных Наций. Учения продлятся до 8 октября.

Совместные индийско-американские маневры "Юдх абхьяс" ("Наука сражения") проходят регулярно на территории двух стран. Предыдущие прошли в ноябре 2022 года в горном районе Аули в индийском штате Уттаракханд.