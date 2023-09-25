Таджикистан и Киргизия договорились избегать провокационной риторики по теме границы

Как сообщили в пресс-службе главы Согдийской области, власти обеих сторон подчеркнули, что возникающие вопросы необходимо решать путем мирных переговоров

ДУШАНБЕ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода провел встречу с представителем президента Киргизии в Баткенской области Абдикаримом Алимбаевым. Стороны договорились избегать резких высказываний по теме границы, а также призвали граждан не доверять непроверенной информации в интернете, сообщили в пресс-службе главы Согдийской области.

"В последние дни опубликованные в СМИ материалы, связанные с таджикско-киргизской границей, вызвали споры в социальных сетях. В связи с этим была отмечена необходимость воздержания сторонами от неправильной оценки вопросов, связанных с таджикско-киргизской границей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны отметили, что "жители также не должны доверять непроверенной неофициальной информации, которая может быть провокацией со стороны заинтересованных лиц" и призвали верить только официальным сообщениям органов власти. Также Ахмадзода и Алимбаев подчеркнули, что возникающие вопросы необходимо решать путем мирных переговоров.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет более 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков, из-за чего периодически возникают конфликты, в том числе вооруженные. 15 сентября на портале 24.kg опубликовали статью с высказываниями вице-премьера - главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева. В материале утверждалось, что он заявил об обнаружении в Киргизии "новых документов", которые доказывают, что киргизские земли перешли Таджикистану. Также в статье говорилось, что Ташиев призвал Таджикистан отказаться от территориальных претензий, а в противном случае Киргизия также будет их предъявлять.

После этого в МИД Таджикистана заявили, что пригласили посла Киргизии и высказали ему обеспокоенность появившимися в СМИ заявлениями. Президенты двух государств Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров позже провели встречу, где обсудили ситуацию на границе. В МИД России призывали страны воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов по вопросам пограничного урегулирования.