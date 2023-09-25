В Азербайджане призвали армян Карабаха сдать оружие и боеприпасы

Служба госбезопасности страны отметила, что "полностью гарантирует защиту прав и свобод лиц армянской национальности, соблюдающих требования законодательства"

БАКУ, 25 сентября./ТАСС/. Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана обратилась к армянам Карабаха, призвав их воздержаться от противоправных действий и в короткие сроки сдать оружие и боеприпасы.

"Служба госбезопасности, обращаясь к армянским жителям Карабахского региона, призывает их воздержаться от действий, представляющих угрозу общему развитию районов, входящих в Карабахский экономический район, а также благополучию армянского населения, их реинтеграции в азербайджанское общество в мирных условиях, решению социальных и гуманитарных вопросов, защите правопорядка, стабильности и общественной безопасности, уничтожения имущества, документов и других подобных противоправных действий, в короткие сроки сдать имеющиеся у них оружие и боеприпасы", - говорится в обращении СГБ.

В нем подчеркивается, что власти Азербайджана "полностью гарантируют защиту прав и свобод лиц армянской национальности, сдавших оружие и соблюдающих требования соответствующего законодательства Азербайджана".